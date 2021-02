인천교육청, 성평등 조직문화 위한 교육 및 지원 확대

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시교육청이 학교, 직장 내에서 성희롱·성폭력·성매매 근절을 위한 예방 교육 및 지원을 확대한다.

시교육청은 그동안 학교나 온라인에서 발생하는 성희롱·성폭력으로 정신적 피해를 호소하고 있는 학생, 가족, 교원을 대상으로 심리검사와 심리상담을 지원해 왔다.

올해부터는 디지털 성범죄 증가에 따라 1대 1 지지동반자 활동인 '지기(知己)' 프로그램을 온·오프라인으로 연계해 운영할 계획이다. 다양한 피해 대상자들에게 1대 1로 조력자를 연계해 디지털 성범죄 대처 방안을 안내하고 예방 교육 등을 지원한다.

또 신규 임용·채용 전후로 폭력 예방 교육 이수를 의무화하는 한편 비정규직과 외부 강사, 용역직원을 포함한 전 직원을 대상으로 폭력 예방 교육을 확대 운영해 성평등 조직문화 조성에 힘 쓸 계획이다.

인천시교육청 관계자는 "성희롱·성폭력 예방 교육으로 성인지 감수성을 향상시키고 보다 나은 조직문화 개선을 위해 앞장서겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr