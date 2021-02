[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 13일 오전 9시14분께 경남 진주시 금곡면의 고추 비닐하우스 단지에서 전기합선으로 추정되는 불이 났다.

불은 비닐하우스 4동과 트랙터와 온풍기, 건조기 등을 태워 2300만원(소방서 추산) 상당 재산피해를 내고 30분 만에 완전히 진화됐다.

경찰과 소방당국은 화재를 신고한 비닐하우스 작업자 등을 상대로 정확한 화재 원인을 조사하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr