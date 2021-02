[아시아경제 라영철 기자] 강원도 원주에서 코로나19 확진 사망자가 발생했다.

12일 원주시 보건 당국에 따르면 원주의료원에서 입원 치료 중이던 70대 A 씨가 전날(11일) 사망했다.

A 씨는 최근 증상 악화로 지난 1일 원주세브란스기독병원으로 이송돼 치료받은 것으로 전해졌다.

