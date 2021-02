탈북민 23.5% 정신과 치료…"우울증·공황장애 등 증상 호소"

9년 만에 2.3배 늘어

10세 이하도 정신과 찾아

[아시아경제 이현주 기자] 의료급여 수급 대상인 탈북민 4명 중 1명 꼴로 정신과 치료를 받은 것으로 나타났다.

12일 탈북민 출신 지성호 국민의힘 의원이 보건복지부로부터 받은 '북한이탈민 정신질환 진료현황'에 따르면 2019년 탈북민 의료급여 수급자 1만5748명 가운데 정신과 치료를 받은 인원은 23.5%(3696명)에 달했다.

같은 해 전체 의료급여 수급자 148만여명 중 4.6%에 해당하는 6800명이 정신과 진료를 받은 것과 비교하면 탈북민의 정신과 진료 비율이 상당히 높은 편이다.

정신과 치료를 받은 탈북민은 9년 만에 인원은 2.3배로 늘었다. 2010년에는 의료급여 수급 대상 탈북민 1625명이 정신과 치료를 받았다.

탈북민들이 정신과를 찾아 주로 호소하는 증상은 우울증, 공황장애, 불면증 등으로 파악됐다. 0~9세 유소년들도 언어발달, 심리발달 지연 등의 문제로 정신과를 찾는 경우가 있었다.

지 의원은 "북한이탈주민은 북한 체제와 탈북 과정에서 큰 스트레스를 겪었고, 이후 정착 과정에서도 사회적·문화적 차이로 어려움을 겪고 있다"며 "북한이탈주민을 위한 트라우마센터 설립 등을 통해 이들의 심리적 안정과 사회 적응을 지원할 필요가 있다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr