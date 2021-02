"보호소에서 데려온 개가 이번엔 날 살렸다"…은혜 갚은 반려견

[아시아경제 나한아 기자] 미국에서 뇌졸중으로 쓰러진 주인을 구하기 위해 도운 한 반려견의 소식이 감동을 주고 있다.

12일(현지시간) 주요외신에 따르면 뉴저지주에서 거주하는 브라이언 마이어스(59)는 지난달 16일 늦은 밤 화장실에 가기 위해 침대에서 일어나려다 그대로 바닥으로 쓰러졌다.

마이어스는 구조를 요청하고 싶었으나 뇌졸중으로 몸을 마음대로 움직일 수 없어 그 자리에서 일어나지 못했다. 그러던 그에게 반려견 독일셰퍼드 사디(6)가 다가왔다.

마이어스가 사디의 목덜미를 잡자, 사디는 몸을 뒤로 빼 그를 끌었다. 그는 사디의 도움 덕분에 바닥을 기어 전화기로 가 911에 신고할 수 있었다.

마이어스는 "사디가 본능적으로 몸을 뒤로 빼 내가 움직일 수 있도록 도와줬다"라면서 "만약 사디가 아니었더라면 난 아직도 거기에 누워있었을 것"이라고 말했다.

마이어스는 지난해 10월 전 주인에 의해 버려져 보호소에 있던 사디를 데리고 왔다. 그는 사디가 자신의 생명을 구해 은혜를 갚았다며 감동을 전했다.

마이어스는 "누가 누굴 구한 것이라고 해야 하겠느냐"라면서 "말로 표현 못 할 정도로 사디가 사랑스럽다"라고 말했다.

한편 지난 9일 마이어스가 재활시설에서 퇴원하자 마중 나온 사디는 휠체어에 앉은 그에게 뛰어들어 얼굴을 핥고 꼬리를 흔들며 반겨 주변 사람들에게 미소를 안기기도 했다.

