엔케이맥스, 다음달 국제학회서 'NK세포치료제 임상·상용화 과제' 발표

[아시아경제 유현석 기자] 엔케이맥스 엔케이맥스 182400 | 코스닥 증권정보 현재가 19,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 275,541 전일가 19,800 2021.02.10 15:30 장마감 관련기사 엔케이맥스, 알츠하이머 임상 첫 투약 완료[클릭 e종목]"엔케이맥스, 올해 임상 결과 관심 필요"엔케이맥스, 폐암환자 대상 3종 병용투여 임상 승인 close 는 다음달 23일부터 25일까지 온라인으로 진행되는 국제학회 인네이트 킬러 서밋(Innate Killer Summit 2021)에 참가한다고 10일 밝혔다.

이번 인네이트 킬러 서밋에는 NK 세포 및 NKT 선천면역 분야를 연구하는 주요 기업들과 대학연구소의 전문가들이 모여 '고형암 치료로 확장 가능하고, 비용 효율성을 높인 세포치치료제의 잠재력'에 대해서 논의할 예정 예정이다.

엔케이맥스에서는 스티븐 첸 엔케이맥스 아메리카 최고기술책임자(CTO)가 참석해 'NK세포치료제의 임상 및 상용화를 위한 제조 과제 극복'에 대해 발표한다. 또 '자가(Autologous) 및 동종(Allogenic) 세포 증식·활성화'와 '공장 내 새로운 시스템 개발을 통한 개발시간 단축' 등에 대해서도 설명할 예정이다.

다음날에는 'NK세포치료제 대량 생산시 직면하는 문제는 무엇인가와 '임상을 위한 제조를 시작하려면 어떤 규제 사항들 이 있는가', '치료제 원가 개선을 위한 전략은 무엇인가'에 대해 말한다.

한편 이번 학회는 올해 6주년 행사다. 지난 2019년에도 엔케이맥스 아메리카가 국내 유일한 NK세포치료제 개발 기업으로 참여하기도 했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr