이철우 경북도지사 "코로나19 '거리두기' 지자체에 재량권 달라"

"경북지역 8개 시·군, 최근 한달 확진 없어…수도권 같은 방역수칙 적용 너무 가혹"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 이철우 경북도지사는 10일 중앙재난안전대책본부 회의에 참석, "코로나19 사회적 거리두기 지침과 관련, 수도권과 지방은 다른 방역수칙을 적용해야한다"고 강력하게 건의했다.

최근 코로나19 발생경향이 수도권에 집중되는 반면 지방은 안정세를 찾아가는 추세를 강조하며 정세균 국무총리에게 지자체별로 재량을 줄 것을 요청했다.

이 지사는 "봉화군은 지난해 4월 이후 발생자가 없으며, 울릉군은 확진자 발생이 1명에 불과하고 이 확진자도 울릉주민이 아닌 외부인임에도 수도권과 같은 강도 높은 방역수칙이 적용되는 것은 너무 가혹하다"고 강조했다.

이어 "수도권발 코로나19로 지방이 너무 많은 규제를 받고 있어 소상공인들이 힘들다는 하소연이 이어지고 있다"며 "방역통제가 잘되고 있는 경북과 수도권을 동일한 잣대로 적용하는 현행방식을 개선해야 한다"고 덧붙였다.

한편, 10일 현재 경북지역 23개 시·군 중 코로나19가 최근 한달새 발생하지 않는 지역은 8개 시·군(문경·군위·의성·영양·성주·봉화·울진·울릉) 등이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr