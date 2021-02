[아시아경제 이민지 기자] DB손해보험 DB손해보험 005830 | 코스피 증권정보 현재가 39,100 전일대비 50 등락률 -0.13% 거래량 159,538 전일가 39,150 2021.02.10 14:15 장중(20분지연) 관련기사 DB손보, 금융인증서로 간편하게 로그인보험사 핀테크 자회사 소유 가능해졌지만…'2년 간 0건'(종합)보험사 핀테크 자회사 소유 가능해졌지만…'2년 간 0건' close 은 지난해 영업이익으로 7329억원을 기록해 전년대비 43.2% 늘었다고 10일 공시했다. 매출액은 7.7% 늘어난 20조원을 기록했고 순이익은 5637억원으로 47% 늘었다.

회사 측은 “손해율 개선에 따른 보험영업이익이 증가했다”고 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr