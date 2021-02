여주시, 신속 PCR 검사 연계 '안심 ZONE 안심 PASS' 시범 시행

안심 PASS 카드 발급, 출입 통제 시스템 구축

문제점 보완 후 민간 영역 도입

[아시아경제 라영철 기자] 경기 여주시가 신속 PCR 검사와 연계한 '안심 ZONE 안심 PASS' 사업을 시범적으로 한다.

10일 여주시에 따르면 '안심 ZONE 안심 PASS' 사업은 신속 PCR 검사를 받고 이상이 없는 직원만 출입할 수 있는 시스템이다.

선제적이며 적극적인 방역 행정으로 방역과 지역 경제 활성화라는 두 마리 토끼를 다 잡는다는 게 시의 목표다.

이를 위해 시청 본청과 별관 28개 부서 700여 공직자를 대상으로 안심 PASS 카드를 발급하고 본청 출입구 4개소에 안심 카드 리더기를 설치해 코로나19 방역 출입 통제 시스템을 구축할 예정이다.

'안심 ZONE 안심 PASS' 사업은 설 전후로 시범으로 하고, 외청과 읍·면·동 직원과 시청을 방문한 시민은 기존대로 체온 체크와 수기 등록을 통해 시청 출입을 할 수 있다.

한편 시 관계자는 "여주시는 지난 연말 신속 PCR 검사 도입을 통해 지난달 15일 이후로 코로나19 확진자가 발생하지 않았다"면서 "이번 시범 사업에서 나타난 문제점 등을 보완해 민간 영역으로도 점진적 도입을 유도할 계획"이라고 밝혔다.

