[아시아경제 권해영 기자] 공정거래위원회가 삼성전자와 삼성SDI를 계열사 부당지원 혐의로 검찰에 고발키로 했다. 이재용 삼성전자 부회장은 고발 대상에서 제외했다.

9일 업계에 따르면 공정위는 최근 삼성웰스토리 부당지원 혐의로 삼성전자와 삼성SDI를 검찰에 고발하고 과징금을 부과할 방침이라는 내용의 심사보고서를 삼성측에 발송했다.

공정위는 이재용 부회장의 지시 여부 또한 조사했지만 명확한 증거를 찾지 못해 이 부회장은 고발 대상에서 제외했다.

공정위는 이르면 다음 달 전원회의를 열고 제재 수준을 최종 결정할 예정이다. 공정위는 지난 2018년부터 삼성그룹이 삼성웰스토리를 부당지원한 혐의에 대해 조사해왔다. 삼성웰스토리는 이 부회장 등 삼성그룹 총수 일가가 최대주주인 삼성물산의 완전 자회사로 2019년 기준 매출액의 38.3%를 계열사 일감으로 거뒀다.

