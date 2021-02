[아시아경제 박지환 기자] SFA반도체 SFA반도체 036540 | 코스닥 증권정보 현재가 7,030 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 7,217,611 전일가 7,030 2021.02.09 15:30 장마감 관련기사 계속 말씀드렸습니다. 삼성전자, SK하이닉스에 대량납품! 주가 올라갑니다!제가 말씀드렸죠? “삼성전자”에 대량공급합니다! 딱! 말씀드립니다!美 반도체 경제효과만 10조! “삼성전자”에 공급하는 ‘이 기업’! 최대 실적 전망! close 는 연결 기준 지난해 영업이익이 343억원으로 전년보다 12.3% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 9일 공시했다.

매출은 5731억원으로 전년 대비 2.7% 감소했다. 순이익은 176억원으로 15.4% 줄었다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr