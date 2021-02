허성무 창원시장, 소상공인 긴급경영자금 현장상담 나서

BNK경남은행과 희망나눔 프로젝트 40억 대출 컨설팅 실시

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시가 9일 BNK경남은행 창원영업부에서 BNK경남은행과 '창원시 소상공인 희망 나눔 프로젝트 2.0'을 개최했다.

이날 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인을 대상으로 40억원의 긴급 자금 대출 상담과 경영컨설팅을 실시하기 위함이다.

허성무 시장은 창원영업부 현장에서 일일 상담사로 참여해 코로나19의 피해로 어려운 상황에 직면한 소상공인의 금융지원 상담 등 소통의 시간을 가졌다.

이번 대출 지원은 코로나19 강화된 방역 수칙 준수를 위해 경남은행 기업 대출 취급 영업점 47개 지점에서 분산돼 열렸다.

경남은행의 여신전문가가 지역 소상공인들에게 금융상품 상담과 경영컨설팅도 실시했다.

특히 저신용 소상공인에게 최고 1000만원까지 낮은 금리로 지원받을 수 있는 대출상품을 신청받아 경영에 어려움을 겪는 소상공인을 지원했다.

허 시장은 은행 창구 대출 상담원 활동을 펼친 후 "우리 지역 소상공인 모두 힘든 시간을 겪고 있음에 충분히 공감한다"며 "지역 소상공인이 활력을 찾는 날까지 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr