라이킷, 2월 클린라이프 ‘나우, 비건’ 챌린지 진행

소나영 비건 요리 연구가와 협업

비건 레시피 통해 일상 속 환경 보호 실천 제안

[아시아경제 김희영 기자] 아시아경제 라이킷이 ‘나우, 비건’ 챌린지를 실시한다.

라이킷은 오는 16일까지 2월 클린라이프의 온라인 캠페인 ‘나우, 비건’ 챌린지를 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 ‘나우, 비건’ 챌린지는 소나영 비건 요리 연구가와 협업하여 라이킷 인스타그램을 통해 비건 레시피 영상을 공개한다. 루꼴라 페스토 파스타와 케일랩 등 총 2가지 비건 레시피가 공개된다.

이 챌린지는 육식을 위한 축산업으로 발생되는 온실가스 배출을 조금이나마 줄이자는 메시지를 담은 환경 보호 캠페인이다. 먹는 것만으로도 실천할 수 있는 환경 운동을 소개하며, 일상 속에서도 쉽게 참여할 수 있다는 환경 보호 인식 개선을 위해 기획됐다.

참여 방법은 참가자들이 비건 레시피를 보고 요리해 먹고 환경 보호 운동에 동참했다는 인증을 하며 다음 주자를 지목하는 릴레이 방식으로 진행된다. 또한 비건 요리를 직접 해먹기 어려운 사람들은 자신만의 비건 식단을 공개하거나 소개하고 싶은 비건 레시피를 댓글로 달고 다음 릴레이 주자를 지목하면 된다.

이번 ‘나우, 비건’ 챌린지에는 친환경 브랜드 철학을 가진 벨레다, 건강한 음료를 만드는 하이트진로음료가 동참한다.

한편 아시아경제 라이킷은 사람과 동물, 자연이 공존하는 건강한 라이프스타일을 제안하고, ‘지구와 함께하다’라는 슬로건 아래 다양한 클린라이프 캠페인과 챌린지를 전개하고 있다.

김희영 기자 hoo04430@asiae.co.kr