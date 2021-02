[아시아경제 송승윤 기자] 서울시 소속 7급 공무원이 자택에서 숨진 채 발견돼 경찰이 사건 경위를 조사하고 있다.

9일 경찰에 따르면 서울 종로경찰서는 서울시립미술관에서 근무하는 20대 공무원 A씨가 자택에서 숨진 사건을 내사하고 있다.

A씨는 자택에서 극단적 선택을 한 것으로 추정되며 현장에서 유서는 발견되지 않았다. 경찰 관계자는 "현재까진 타살 혐의점을 찾진 못했다"고 말했다.

경찰은 A씨의 지인과 직장동료 등 주변인 조사를 통해 정확한 사망 경위를 확인할 계획이다.

