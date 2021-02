정의용 외교부 장관이 9일 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 현충탑 참배를 마친 뒤 작성한 방명록. 정 장관은 '한반도에 항구적인 평화를 정착시켜 이 땅에 다시는 참혹한 전쟁이 발생하지 않도록 하겠습니다'라고 적었다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.