경기도, 특별조정교부금 80% 상반기 집행한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 도내 각 시군에 내려보내는 '특별조정교부금'의 80%인 3100억원을 올해 상반기 조기 집행한다. 특별조정교부금은 시군의 재정격차 해소와 균형적인 서비스 제공을 위해 도지사가 시군에 지원하는 재원이다.

도는 이 같은 내용의 2021년 특별조정교부금 조기배분 세부추진계획을 수립, 시행에 들어간다고 9일 밝혔다.

올해 특별조정교부금은 일반배분 3320억원과 정책공모 600억원 등 총 3920억원이다. 도는 일반배분의 경우 3월과 6월에 각각 1260억원 씩 배분하고 정책공모는 5월까지 진행할 계획이다.

이번 조치는 정부의 확장적 재정지출 기조에 따른 것이다.

정부는 지방재정 신속집행의 목표치를 60%로 설정했다. 도는 정부정책에 단순 동참하는 데 머무르지 않고 도내 경제 활성화를 위한 적극 재정집행을 위해 조기 집행을 결정했다고 설명했다.

도는 이번 결정으로 도내 시군의 지역개발사업 등 기반시설 성격의 현안사업이 특조금 조기배분에 따라 조기 착공돼 경기 반등의 불씨로 작용할 것으로 기대하고 있다.

도 관계자는 "특별조정교부금 조기배분을 통해 예산확보에 어려움을 겪는 시군 지역현안사업의 신속한 추진 및 이에 따른 지역경제 활성화가 기대된다"면서 "다양한 정책을 적극 전개해 경제 회복에 기여하도록 하겠다"고 전했다.

