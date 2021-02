순천소방서, 설 명절 맞아 고향집에 주택용 소방시설 선물하세요

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천소방서장(서장 하수철)은 설 명절 기간 동안 '고향집, 주택용 소방시설 선물하기' 홍보에 나섰다고 8일 밝혔다.

이번 설날은 코로나19 예방을 위한 5인 이상의 집합금지가 오는 14일까지 연장돼 고향에 계신 부모님을 방문하기가 어려운 실정이다.

최근 9년간의 화재 통계에 따르면 연평균 화재 2951건 중 주택화재는 485건으로 16.4%, 사망자의 41.5%가 주택화재에서 발생했더.

또한 설 명절 연휴에는 평상시보다 하루 평균 30건가량의 화재가 더 많이 발생하는 것으로 나타나 시민의 안전주의가 무엇보다 중요하다.

순천소방서는 고향에 홀로 계시는 부모님의 안전을 위해 주택용 소방시설 선물하기를 설날 안전문구로 지정하고 시민에게 적극 홍보를 실시하고 있다.

하수철 순천소방서장은 "코로나19로 집안에서 머무는 시간이 늘어날 것으로 예상되는 만큼, 거주지의 안전 확보가 무엇보다도 중요하고 코로나19로 인해 힘든 시간을 보내고 있는요즘, 다가오는 설 명절에는 고향에 계신 부모님과 가족에게 주택용 소방시설을 통해 안전을 선물하고 안심을 가질 수 있길 기대한다"고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr