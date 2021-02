"너의 꿈과 도전을 응원해" 수능 마친 고3 온택트 문화축제

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시가 지난 6일부터 유튜브 실시간 방송으로 수능을 마친 고3을 위한 온택트 청소년문화축제 ‘R. U. READY !’를 개최했다.

이번 청소년문화축제는 고3 청소년들을 격려하고 꿈과 새로운 도전을 응원하기 위해 마련됐다.

행사의 기획, 홍보, 공연까지 청소년이 주도적으로 만들고 참여했다.

1부에서는 20살 첫 독립을 기념하며 '화려한 조명이 나를 감싸네'라는 주제로 나만의 공간 속 인테리어 소품 만들기 행사를 진행했다.

소품 만들기 참여자 50명의 청소년에게는 꾸러미와 행운권이 택배로 배송됐다.

이어진 2부에서는 코로나19 속 답답한 마음 나누기 토크쇼 "R.U.Radio"는 유튜브 실시간 방송으로 진행됐다.

사전접수 된 사연을 소개하며 10대들의 고민, 궁금한 점에 대해 소통하는 시간을 가졌다.

사연에는 이별한 전 남친 이야기, 학교 밖 청소년의 대학 적응 불안감, 코로나19로 인해 함께하지 못했던 친구들 등 다양한 고민들이었다.

또 사연에 맞는 맞춤형 처방으로 방송 내내 유쾌했다. 청소년의 공감대가 클수록 실시간 채팅 참여 수가 증가하거나 괜찮다, 파이팅 등의 응원 댓글이 실시간으로 쏟아졌다.

장규삼 보육청소년과 과장은 "코로나19라는 어려운 상황 속에서 고3 생활을 잘 버텨준 청소년들에게 꿈과 새로운 도전을 응원한다"라는 격려 메시지를 전했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr