[아시아경제 이동우 기자]CJ대한통운은 연결 기준 지난해 매출 10조7811억원, 영업이익 2345억원을 기록했다고 8일 공시했다.

전년과 비교해 매출은 3.5%, 영업이익은 5.9% 증가했다. 지난해 연매출 사상 첫 10조원을 돌파한 이후 1년만에 최고치를 경신했다.

같은기간 순이익은 1426억 원으로 180.3% 늘었다.

지난해 4분기 영업이익은 908억 원으로 전년 동기보다 10.4% 줄었다. 매출과 순이익은 각각 2조8413억원, 475억원이다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr