정부, '그린뉴딜 유망기업 100' 올해 30개사 추가 선정

환경부 15개사·중기부 15개사 선정

선정 기업에 R&D·사업화 자금 최대 3년간 30억원 지원

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부와 중소벤처기업부(장관 권칠승)는 기후변화와 환경 위기에 전략적으로 대응하기 위해 추진하는 2021년도 '그린뉴딜 유망기업 100' 선정을 위한 공고를 다음달 11일까지 진행한다고 8일 밝혔다.

그린뉴딜 유망기업 100 육성사업은 우수 기술을 보유한 유망 중소기업을 선정해 집중적으로 지원하는 그린뉴딜 핵심 사업이다. 녹색산업 정책을 담당하는 환경부와 중소기업 정책을 담당하는 중기부가 공동 추진한다.

양 부처는 지난해 그린뉴딜 유망기업 41개사를 선정한데 이어 올해 30개사(환경부 15개사, 중기부 15개사)를 추가로 선정할 계획이다.

유망기업으로 선정된 기업에게는 혁신성장을 위한 연구개발(R&D) 및 사업화 자금을 최대 3년간 30억원까지 지원하고, 기업 성장에 필요한 펀드·융자·보증 등 정책금융자금을 연계해 추가 지원한다.

지난해 환경부에서 선정한 21개사의 평균 업력과 매출액은 각각 17년, 258억원이다. 그간 환경분야에서 우수한 기술을 바탕으로 뛰어난 역량을 보여주고 있는 중소기업을 중심으로 선정됐다.

중기부에서 선정한 20개사의 평균 업력과 매출액은 각각 8.8년, 78억원이었다. 선정기업의 절반이 창업 7년 이하의 창업기업으로 업력이나 매출이 부족하더라도 뛰어난 아이디어를 보유한 기업이 중점 선정됐다.

양 부처는 작년에 선정된 기업들을 지속 지원하고 올해 신규 기업을 추가로 선정해 지원하기 위해 올해 예산으로 총 713억원을 확보했다. 이는 지난해 예산 407억원 대비 306억원 늘어난 금액이다.

양 부처는 신청기업이 제시한 과제의 기술성과 사업성 등을 종합적으로 평가하기 위해 '사전서면평가-발표평가-최종평가' 등 총 3단계에 걸쳐 선정평가를 진행할 계획이다.

김동구 환경부 녹색전환정책관은 "국내 유망 중소기업이 탄소중립 등 경제·사회의 녹색전환을 촉진하고 세계 녹색시장을 견인하는 선도기업으로 우뚝 설 수 있도록 녹색산업 육성·지원 정책을 적극적으로 추진할 계획"이라고 말했다.

