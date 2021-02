바이든 "이란, 우라늄 농축 중단해야 제재 완화할 것"

이란의 우라늄 농축 시도에 강력 경고

이란, "핵협정 복귀 원하면 제재 완화부터"

[아시아경제 김수환 기자] 조 바이든 미국 대통령이 이란핵협정(JCPOAㆍ포괄적공동행동계획) 재협상 문제와 관련, 미국이 먼저 대이란 경제 제재 조치를 완화할 일은 없다고 밝혔다. 핵협정 재협상 문제를 놓고 두 국가 간 팽팽한 대립이 이어지면서 핵협정의 향방이 안갯속으로 흘러가고 있다는 관측이 나온다.

7일(현지시간) 바이든 대통령은 미국 CBS 방송과의 인터뷰에서 이같이 밝혔다. 이어 그는 "이란이 먼저 우라늄 농축을 중단해야 한다"고 촉구하며 이란의 핵협정 복귀가 선행되어야 경제 제재 조치를 완화할 수 있다는 방침을 밝혔다.

이는 미국의 선제적인 제재 완화를 요구하는 이란 측의 입장에 이란의 핵협정 복귀가 선행되어야 한다는 점을 못박은 것으로 풀이된다. 앞서 하메네이 최고지도자는 이란 혁명 42주년을 앞두고 공군 지휘관들을 대상으로 한 연설에서 "만일 미국이 이란의 (핵합의) 의무 복귀를 원한다면 미국이 제재를 완전히 해제해야 한다"며 "미국이 말이나 문서로서뿐 아니라 행동으로 제재 해제 조처를 해야 한다"고 말했다.

그는 이날 자신의 트위터에 올린 글에서도 "이란은 2015년 핵합의에 따른 자신의 의무를 모두 이행했지만 미국과 3개 유럽국은 그렇게 하지 않았다"면서 미국의 제재 해제를 주문했다.

한편 미국은 지난 2015년 7월 유엔 안보리 5개 상임이사국(미국·영국·프랑스·러시아·중국)과 독일 등 주요 6개국이 참여한 이란핵협정을 체결하며 서방 국가들이 이란에 대한 경제 제재를 단계적으로 완화하는 데 합의했다. 이에 이란은 핵무기 개발 프로그램을 모두 폐기하고 우라늄 농축 한도를 4%로 제한하기로 했다.

그러나 지난 2018년 도널드 트럼프 행정부가 이란핵협정 탈퇴를 공식 선언하며 이란에 대한 경제 제재를 부활시켰다. 이에 반발한 이란은 핵협정 조항을 위반하고 우라늄 농축과 핵 무기 개발 프로그램을 재추진했다. 현재 이란 측은 우라늄 농축 농도를 핵협정 이전 수준인 20%까지 높이기 위해 포르도 우라늄 농축 공장을 재가동한 상태다. 아울러 이란 의회는 지난해 12월 미국이 2개월 안에 경제 제재를 완화하지 않으면 이란 정부에 핵 무기 개발 강행을 의무화하는 법안을 통과시킨 바 있다.

지난 1일 토니 블링컨 미 국무장관은 이같은 이란의 우라늄 농축 재시도에 대해 "(이란이) 몇 주 이내로 무기화할 수 있는 수준으로 농축된 우라늄을 보유하게 될 것"이라고 경고하며 이란 측의 우라늄 농축 전면 중단을 촉구한 바 있다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr