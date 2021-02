하메네이 "미국이 먼저 이란제재 해제해야 핵 합의 복원"

이란, '예멘 내전 지원 중단' 바이든 선언은 환영

[아시아경제 기하영 기자]미국이 이란의 핵 합의 의무 이행을 원한다면 먼저 대이란 제재를 완전히 해제해야 한다고 이란 최고지도자가 촉구했다. 바이든 미국 행정부의 핵 합의 복원 의지에 대해 미국이 먼저 이란에 대한 제재를 해제해야한다는 점을 분명히 한 것으로 해석된다.

7일(현지시간) AFP 통신 등에 따르면 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이는 이날 이란 혁명 42주년을 앞두고 공군 지휘관들을 대상으로 한 연설에서 "만일 미국이 이란의 (핵합의) 의무 복귀를 원한다면 미국이 제재를 완전히 해제해야 한다"고 요구했다. 그러면서 "미국이 말이나 문서로서뿐 아니라 행동으로 제재 해제 조처를 해야 한다"고 강조했다.

하메네이는 이날 자신의 트위터에 올린 글에서도 "이란은 2015년 핵합의에 따른 자신의 의무를 모두 이행했지만 미국과 3개 유럽국은 그렇게 하지 않았다"면서 미국의 제재 해제를 주문했다.

하메네이의 이날 대미 논평은 이란과의 핵합의 복원 의지를 밝힌 조 바이든 미국 대통령 취임 이후 처음으로 나온 것이라고 AP 통신은 전했다.

이란이 2015년 유엔 안보리 5개 상임이사국(미국·영국·프랑스·러시아·중국)과 독일 등 주요 6개국과 체결한 핵합의인 포괄적공동행동계획(JCPOA)은 이란이 핵 개발을 포기하는 대가로 6개국은 이란에 대한 경제 제재를 해제하는 내용을 담고 있다. 그러나 2018년 5월 도널드 트럼프 당시 미 대통령이 일방적으로 핵 합의 탈퇴를 선언하고 대이란 제재를 복원하자, 이란이 합의 이행 범위를 축소하는 단계적 조치를 취하면서 폐기 위기에 처했다.

지난달 20일 출범한 바이든 미 행정부는 트럼프 정권이 일방적으로 탈퇴한 이란 핵 합의 복원 의지를 밝히면서도 이란의 의무 이행 재개라는 전제조건을 걸었다. 이날 하메네이의 발언은 미국이 먼저 이란에 대한 제재를 해제해야 이란도 의무 이행을 재개할 것임을 분명히 한 것으로 해석된다.

한편 이란 외무부는 지난 수년간에 걸친 예멘 내전을 끝내야 한다는 바이든 미 대통령의 발표는 환영하고 나섰다. 외무부 대변인 사이드 하티브자데는 이날 "(미국의) 사우디아라비아 주도 동맹군 지원 중단은 그것이 정치적 술책이 아니라면 과거의 실수를 수정하는 방향으로의 발걸음일 수 있다"고 밝혔다.

바이든 미 대통령은 지난 4일 취임 후 첫 외교정책 연설에서 우방 사우디아라비아가 주도한 예멘 내 군사 작전에 대한 미국의 지원을 끝내겠다고 선언했다. 그는 또 예멘 특사로 직업 외교관인 팀 린더킹을 임명했다. 사우디는 중동 지역 라이벌인 이란과 연계된 예멘의 후티 반군에 맞서 싸우는 예멘 정부를 지원해 왔으며, 미국은 사우디 주도 군사동맹을 지원해 왔다.

