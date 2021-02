[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 서귀포해양경찰서는 7일 오전 서귀포 성산항 북방파제 인근 해상에서 소라 채취 작업 중 해녀 A(83)씨가 숨졌다고 밝혔다.

이날 오전 11시께 20분께 성산항 북방파제 인근 해상에서 동료 해녀 A씨가 보이지 않는다는 신고가 해경에 접수됐다.

서귀포해경은 즉시 경비함정과 구조대, 파출소 연안구조정을 급파했고, 수색 10여 분만에 성산항 북방파제 인근 해상에서 해녀작업선이 A씨를 발견해 병원으로 이송했으나 결국 숨졌다.

A씨는 발견 당시 의식 및 호흡이 없던 상태로 알려졌다.

이곳에선 이날 10시께 부터 해녀 20여 명이 소라 채취 작업을 했었던 것으로 확인됐다.

서귀포해경은 정확한 사고 경위를 파악하고 있다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr