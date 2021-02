삼성카드 "트레이더스 '연산점'에서 10만원↑ 이용 시 장바구니 증정"

삼성카드 전회원 대상

[아시아경제 기하영 기자] 삼성카드 삼성카드 029780 | 코스피 증권정보 현재가 31,700 전일대비 950 등락률 +3.09% 거래량 121,394 전일가 30,750 2021.02.05 15:30 장마감 관련기사 삼성카드 "삼성닷컴서 '갤럭시S21' 구매하면 13% 할인"2월 MSCI 분기리뷰 신규 편입 예상 종목은삼성카드, 국민행복카드 신규 발급하면 키즈 백팩 증정 close 는 단독 제휴를 맺고 있는 창고형 할인점 이마트 트레이더스의 연산점 오픈을 기념해 트레이더스 연산점을 이용하는 삼성카드 회원 대상으로 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.

오는 8일 오픈하는 트레이더스 연산점은 다양한 할인점들이 모여있는 부산시 연제구 연산동에 위치하고 있다. 트레이더스 연산점은 기존의 창고형 할인점과는 다르게 키즈카페, 부산미식가(전국맛집 푸드코트), 문화센터, 필라테스 등 다양한 부대시설이 입점해 있어 고객들에게 다채로운 경험을 선사할 신개념 복합 문화공간이 될 것으로 기대된다.

이마트 트레이더스는 연회비가 없는 열린 창고형 마트로 누구나 이용할 수 있다. 특히 자체 브랜드인 T 스탠다드를 비롯한 트레이더스의 상품들은 뛰어난 가격 경쟁력과 우수한 품질을 자랑한다.

삼성카드는 트레이더스 연산점에서 10만원 이상 이용한 전회원을 대상으로 트레이더스 장바구니 3개를 소진시까지 증정한다. 또 삼성카드 공식 인스타그램, 페이스북, 카카오톡 등 SNS 채널을 통해 트레이더스 연산점에서 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰을 제공하고, 선착순 200명에게 로우로우백도 증정한다.

이외에도 트레이더스 연산점 부산미식가(전국맛집 푸드코트)에서 1만5000원 이상 결제하면 트레이더스 연산점에서 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰을 받을 수 있다.

트레이더스 제휴카드 회원에게는 전회원 대상 혜택에 추가로 혜택을 제공한다. 트레이더스 연산점에서 10만원 이상 이용한 트레이더스 제휴카드 고객에게는 명절 인기 품목인 호주산 LA식 갈비세트와 와인셀러를 받을 수 있는 스크래치 경품 응모권을 증정한다. 매일 각 15명씩 당첨자가 확정된다. 경품 행사는 오는 17일까지 진행된다. 또 오는 18일부터는 트레이더스 제휴카드로 연산점에서 10만원 이상 이용한 고객에게 온누리상품권 5000원권을 소진시까지 증정한다.

