프란치스코 교황, 세계주교대의원회 고위직에 처음으로 여성 임명

[아시아경제 권재희 기자] 로마 카톨릭 교회의 주요 현안을 논의하는 세계주교대의원회(시노드) 고위직에 처음으로 여성이 임명됐다.

6일(현지시간) AFP통신에 따르면 프란치스코 교황은 프랑스의 나탈리 베카르(52) 수녀를 시노드 사무국장으로 임명했다.

새로 임명된 나탈리 베카르 수녀는 시노드에서 다른 주교들과 함께 투표에 참여할 수 있다.

여성이 시노드에서 투표권을 행사할 수 있게 된 것은 처음이다.

시노드 사무총장인 마리오 그레치 추기경은 "이번 인사는 카톨릭 교회에서 여성의 의사 결정 참여 확대를 바라는 교황의 의지를 알 수 있다"고 설명했다.

이어 "지금까지 많은 여성이 시노드에 전문가나 청자로서 참석해왔는데 이번 인사로 새로운 문이 열린 것"이라고 전했다.

시노드는 투표권을 지닌 추기경 및 주교들과 투표권을 지니지 못한 전문가들로 구성된다.

다른 한명의 사무국장은 스페인 출신의 루이스 마린 신부가 맡게 됐다.

베카르 수녀는 프랑스의 하비에르 수녀회 소속으로, 파리 HEC 경영대학원에서 석사 학위를 받았다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr