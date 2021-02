송파구민 2021년 새해 소망 무엇일까?

송파구, 구민에게 2021 새해소망 메세지 공모 ...동영상, 인증샷, 댓글 등 다양한 방식으로 877명 구민 참여

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 희망찬 새해 더 행복하고 살기 좋은 송파를 만들기 위해 송파구민들의 소중한 목소리를 들어보았다.

구는 2021년 새해를 맞이해 코로나19로 사회 각 분야에서 힘든 상황 속에 있는 주민들을 응원, 구민 모두의 바람이 성취되길 바라는 뜻에서 ‘새해소망 SNS 이벤트- 2021 송파와 함께, 소망이 송송!, 희망이 파파팍!‘을 진행했다.

14일부터 27일까지 진행된 이벤트에는 동영상, 인증샷, 댓글 등 다양한 방법으로 총 877명 구민이 참여했다.

구에 바라는 점과 새해소망을 담은 메시지에는 ▲많은 사람과 행복을 나눌 수 있는 송파를 만들어 주세요 ▲더욱! 안심할 수 있는 송파가 되길 ▲주차 걱정 없는 송파를 만들어주세요 ▲새해에는 코로나가 없어졌으면 하는 소망이 있습니다 ▲아동학대가 없는 송파를 만들어주세요 등 밝은 미래를 향한 구민의 바람이 담겨있었다.

구는 별도 심사과정을 거쳐 100개 메세지를 선정, 참여자 100명에게 소정의 상품을 제공했다.

박성수 송파구청장은 "다양한 방법으로 좋은 의견을 주신 모든 참여자분들께 감사드린다"며 "올해도 구민 여러분의 목소리에 더욱 귀 기울여 지역방역과 함께 마음 치유, 경제 활성화 등 다각적인 지원을 펼쳐 구민이 바라는 송파를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.

