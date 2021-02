“장보기부터 기차표 예매까지” 과기부, 고령층 위한 ‘디지털 배움터’ 운영

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부는 부모님·고령층이 쉽게 디지털 서비스를 이용할 수 있도록 전국 17개 지자체와 함께 디지털 배움터(T.1800-0096, www.디지털배움터.kr)를 운영 중이라고 4일 밝혔다.

디지털배움터는 디지털 기기와 스마트 패드 등의 기초 작동법부터 기차표 예매, 온라인 쇼핑, 모바일 뱅킹 등 디지털 생활, 스마트 오피스 등 디지털 중급까지 수준별 디지털 역량 교육을 제공한다.

사회적 거리두기가 설 명절 기간에도 지속되면서 과기정통부는 비대면으로 △장보기 △차례·세배 △성묘 △VR놀이 △재난 안전 팁 등 관련 온라인 서비스를 소개하고, 정부·지자체·기업 등에서 제공하고 있는 각종 온라인 서비스를 활용한 비대면 설 보내기를 적극 장려하고 있다.

장석영 과기정통부 제2차관은 “최근 일상생활의 디지털 전환이 빠르게 확산되고 있어 앞으로 국민들에게 디지털 기술을 활용한 비대면 서비스를 더욱 확대할 계획”이라며 “디지털 대전환 과정에서 디지털 격차가 사회·경제적 격차로 심화되지 않도록 다함께 노력해 줄 것을 부탁드리고, 과기정통부도 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr