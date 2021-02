별도의 신청없이 3~5월간 요금 감면

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시가 3월~5월간 관내 소상공인의 일반용, 대중탕용 상하수도 요금 30%를 감면한다.

4일 시에 따르면 지난해 관련 조례 개정을 통해 3개월간 감면했으나, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 경영난을 겪는 소상공인들을 위해 추가로 시행한다.

이번 감면은 별도의 신청 절차 없이 감면된 금액을 통지한다.

김일권 시장은 “힘든 시기를 보내고 있는 소상공인들에게 미약하나마 도움이 되길 바란다”고 말했다.

