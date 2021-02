AI데이터센터·대학원 등 핵심 인프라 모았다…생태계 거점된 광주

[아시아경제 조슬기나 기자] 인공지능(AI) 국가전략을 발표한 정부가 광주광역시를 AI 데이터센터, 대학원 등 핵심 인프라가 집적된 AI생태계 거점으로 육성해나간다.

과학기술정보통신부는 4일 광주광역시에서 AI데이터센터 투자협약 및 착수식에 이어, 광주과학기술원 AI대학원 현판식을 개최했다고 밝혔다.

먼저 착수식에서는 AI 생태계 육성을 위한 정부의 지원계획이 발표되고, 광주시-민간사업자(NHN)의 투자협약 등이 진행됐다. 이어 최기영 장관과 이용섭 광주광역시장은 AI 고급·전문 인재양성의 거점 역할을 하고 있는 광주과기원을 찾아 AI대학원 현판식에 참석했다. 최 장관은 “AI 중심도시를 향한 혁신적 도전을 통해, 광주가 새로운 산업과 일자리 창출, 사람 중심의 인공지능 구현에 앞장서 줄 것”을 당부했다.

광주 AI융복합단지는 작년 선정된 국가균형발전프로젝트의 주요과제로, 광주광역시 첨단 3지구에 AI에 필요한 데이터 등의 자원과 인프라가 집약된 생태계를 조성하는 사업이다. 총 사업비 규모는 3939억원이다.

융복합단지의 핵심인프라인 AI데이터센터는 연산량 88.5PF(컴퓨팅 연산속도를 측정하는 단위로 1초에 1000조번 연산가능한 수준) 규모로, 대규모 데이터의 수집·축적뿐만 아니라 다양한 개발도구와 AI반도체 테스트 환경을 제공하는 기술 거점으로 조성될 예정이다.

또한 광주과기원 AI대학원은 매년 50명의 학생을 선발, 이론과 실무를 겸비한 박사급 인재로 양성하기 위해 자기주도형 교육과정 개설, 기업가정신 교육 및 산학 협력을 통한 인턴십 과정 등을 운영하고 있다. 특히 지역 특화 산업인 헬스케어, 자동차, 에너지 등 3대 특화분야에 대한 융합연구를 중점적으로 추진 중이다.

AI대학원은 향후 조성될 광주 AI융복합단지의 고성능 데이터 센터 인프라 및 창업 지원 프로그램 등과 연계하여 광주지역의 교육-연구-창업의 선순환 생태계 조성의 한 축을 담당하게 된다.

한편 과기정통부는 올해 2개의 인공지능 대학원을 추가 선정할 예정이다.

