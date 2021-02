[클릭 e종목]"LG유플러스, 올해도 수익 개선세 지속"

[아시아경제 지연진 기자]IBK기업은행은 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,250 2021.02.04 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 [컨콜]'영업익 30% 성장' LG유플러스, 디지털 뉴딜 합류(종합)[컨콜]LG유플러스 "커넥티드카 부문, 180만 신차 수요 기대" [컨콜]LG유플러스, “LG헬로, 올해 매출 5%·영업익 10% 이상 성장 기대” close 의 5G 기반의 성장과 비용 통제 능력이 입증된 만큼 올해도 수익 개선세가 지속될 것으로 내다봤다.

LG유플러스는 지난해 4분기 별도 매출이 3조25000억원으로 전년동기대비 2.8%, 전분기대비 5.7%를 기록했다. 다만 영업이익은 1616억원으로 전년동기대비 11.7%, 전분기대비 31.2% 줄었다. 이는 비용 집행이 많은 계절적 요인이 작용했다는 분석이다. 외주용역비가 전분기대비 10.5%, 전년동기대비 13.2% 증가했고 판매수수료도 전분기대비 4.6%, 전년동기대비 13.2% 늘었다. 지급수수료는 전분기대비 3.2%, 전년동기대비 3.4% 증가했다. 전년동기대비 32.8% 증가한 인건비도 전년동기대비 수익성이 하락한 이유 중 하나로 꼽힌다.

하지만 아이폰 신모델 출시로 5G 가입자가 4 분기에만 58만3000명이 순증하며 ARPU(가입자당평균매출)이 전분기대비 0.7% 증가했다. 가입자가 늘어난 순기능 효과뿐만 아니라 비용 증가라는 역기능 효과까지 있었는데 마케팅비용이 6000억원을 웃돌며 연장 가장 높은 수준이었다.

김장원 IBK투자증권 애널리스트는 "5G용 스마트폰 신모델이 출시된 지난해 4분기 5G 가입자 순증 규모가 분기 최대 수 준을 기록한 것으로 감안하면 올해는 더 많은 단말기가 출시되고 중저가요금대도 준비돼 5G 성장이 순조로울 것으로 예상된다"며 "마케팅은 경쟁사 모두 과열 경쟁을 지양하고 있어 연초에는 다소 강한 이벤트가 있으나 연간 기준으로 안정세를 유지할 것으로 예상된다"고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr