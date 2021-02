제3기 중랑 SNS 서포터즈 랑랑이·우리동네통신원 모집

제3기 중랑 SNS 서포터즈 ‘랑랑이’ 30명 모집, 오는 15일까지 이메일 지원...선발된 랑랑이에게는 콘텐츠 원고료 지급, 우수활동자 구청장 표창 등 다양한 혜택 주어져... 주민 영상홍보단 ‘우리동네 통신원’도 동별 최대 2명 모집

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 구민이 직접 구정소식을 전해주는 SNS 서포터즈 ‘랑랑이’를 오는 15일까지 모집한다.

올해 제3기를 맞이한 ‘랑랑이’는 구의 정책 및 행사·소식을 SNS를 통해 알리는 중랑구 공식 SNS 서포터즈이다. 경제 ·복지 ·교육 ·문화 ·관광 5개 분야로 나누어 총 30명을 모집한다.

활동기간은 3월부터 12월까지다.

선발된 랑랑이에게는 원고료 지급, 우수활동자 구청장 표창 등 다양한 혜택이 따르며 장미축제, 용마폭포예술문화축제 등 각종 축제 ·행사 홍보에 참여할 수 있는 기회도 주어진다.

평소 SNS를 활발히 이용하는 구민, 중랑구 소재 대학생·직장인이면 누구나 지원 가능, 오는 15일까지 이메일(outseo@jn.go.kr)로 신청하면 된다. 선정결과는 26일 개별 공지한다.

지난해 제2기 랑랑이는 ▲장미와 함께하는 중랑구민의 일상 ▲중랑캠핑숲에서 여름나기 ▲서울 빵지순례 중랑구 오래가게 동부고려제과 등 총 340건의 구정홍보 콘텐츠를 제작, 구 SNS 팔로워 수가 크게 증가하는 데 기여했다.

아울러, 구는 동별 주민으로 구성된 영상홍보단 ‘우리동네 통신원’도 모집한다. 보다 다양한 미담사례와 지역소식을 발굴하고 알리기 위해 기존 동별 1명에서 2명으로 인원을 확대, 올해는 총 32명이 활동한다. 통신원에게는 이론과 실무를 동반한 미디어 활용 교육을 실시할 예정이며, 통신원 활동은 재능기부적 성격으로 원고료는 지급되지 않는다.

오는 15일까지 이메일(song913@jn.go.kr)로 신청하면 되며, 선정결과는 26일 개별 공지한다.

류경기 중랑구청장은 “평소 중랑구에 관심과 애정을 가진 분들의 많은 참여를 바란다”며 “구민참여형 홍보를 통해 구민과 직접 소통·공감하는 행정을 구현해나갈 것”이라고 말했다.

지난해 구는 서포터즈 활동 등 활발한 SNS 운영으로 제13회 대한민국소셜미디어대상 기초자치단체부문 대상을 수상하며 소통도시 중랑의 면모를 드러냈다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr