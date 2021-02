[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 3일 오후 2시 5분께 전남 여수시 국가산업단지 내 한 무연탄가공공장에서 불이 났다.

현재 여수산단 자체소방대와 여수소방서가 진화 중이며 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.

엘리베이터로 무연탄을 운반하는 과정에서 발생한 화재로 보고 진화가 완료 되는대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.

