'배동성 딸' 배수진, 26세 싱글맘 "아들이 원하면 전남편 여친과 여행도 가능"('언니한텐')

[아시아경제 김봉주 기자] 개그맨 배동성의 딸 배수진이 홀어머니로서의 고충을 고백했다.

2일 방송된 SBS플러스 '언니한텐 말해도 돼'에서는 배수진이 게스트로 출연했다.

배수진은 "8개월 전 이혼했고 네 살 아들을 홀로 키우고 있다"며 "네 살 아들을 키우는 26살 여성"이라고 자신을 소개했다.

그는 "고등학생 시절 부모님의 이혼을 지켜보면서 큰 상처를 받았고 '나는 절대 이혼은 하지 말아야지, 자식한테 상처 주지 말아야지'라는 마음으로 23살 어린 나이에 결혼을 결심했다"고 밝혔다.

오빠와 여동생이 있는 배수진은 "저만 아버지와 자랐다. 아빠가 지방 일정이 많으셨다. 미국에서 살다 보니 저는 친구가 별로 없었다. 외로워서 결혼을 빨리한 것도 있다. 빨리 자리를 잡고 싶었다"고 고백했다.

배수진은 "결혼하고 2년은 이혼을 피하고 싶어 하루하루 참고 버텼다. 하지만 아이를 위해서 이혼하기로 했다. 불화보다 행복하고 편안한 가정을 만들어 주고 싶었다"고 전했다.

그러면서 "남편과 이혼하고 혼자 키우면서 아이에게 한부모 가정이라 생기는 외로움을 물려주지 않겠다고 다짐했다. 제가 이혼한 아빠랑 단둘이 살면서 외로움을 많이 느꼈기 때문이다. 아이가 아빠를 보고 싶다고 하면 언제든 만나게 해주고 있다"고 덧붙였다.

이혼 후 24시간 아이와 시간을 보내고 있다는 배수진은 '아이가 외로워하는 모습을 보여 걱정된다'고 고백한다.

그는 "집에서 뭘 해도 엄마만 따라다닌다. 주방까지 쫓아와서 책을 읽는다. '엄마 여기 있어, 앉아'라고 한다. 코로나로 집에만 있으니 외로워한다. 혼자서 퍼즐 맞추고 논다. 형제가 없어서 혼자인 게 안타깝다"고 했다.

이어 "원래 표현을 잘 못 하는데 아이가 외로움을 느끼지 않게 하려고 사랑 표현을 많이 하고 있다"며 "아이가 원한다면 전 남편과 2박3일 여행도 갈 수 있다"고 말했다.

'전남편이 애인이 생긴다면 어렵지 않겠느냐'는 질문에 배수진은 "전 남편 여자친구가 허락하면 괜찮다. 같이 가도 된다"라고 답했다.

전문가는 "이성친구는 아이가 어릴수록 공개하지 않는 게 좋다. 이성 친구를 공개하는 건 부모 중심적 사고다. 아이 입장에서 보면 부모의 사랑을 빼앗는 누군가가 생기는 거다"라고 조언했다.

충격을 받은듯한 모습을 보인 배수진은 이어 "저는 전남편 욕은 하지 않는다. 전남편과도 약속했다. 서로 미워도 절대 아이 앞에서 욕하지 않기로"라고 말했다.

전문가는 "죽도록 싸우면서 너희 때문에 이혼 못 하고 사는 거야 라는 부모가 제일 나쁘다. 수진 씨는 너무나 잘하고 있다. 죄책감을 버리면 아이의 행복도를 높일 수 있다"면서도 "조심할 게 있다. 아이를 대화의 셔틀로 사용하지 마라. 궁금한 걸 아이들한테 물어보는 부모가 있다. '아빠 집에 여자 물건 있어?' 등이다"라고 설명했다.

배수진은 크게 공감하며 "부모님의 불화를 보며 불안과 의심이 많았다. 남자친구랑 만나면서 쉽게 헤어졌다"고 수긍했다.

배수진은 또 최근 아이가 아빠를 많이 보고 싶어 한다며 "아이를 정성스럽게 키우다 '엄마 싫어, 아빠랑 살래'라고 할까 봐 무섭다. 사춘기에 그러면 어찌할지 걱정된다"라고 했다.

전문가는 "양육은 아이를 더 좋은 환경에서 잘 기르는 것"이라며 "법원에서 양육권자를 정할 때 13세가 넘으면 아이의 의사를 묻긴 하지만 여러 기준을 종합적으로 판단한다. 아이한테 다 못 해주고 있다는 생각을 버려라. 함께 키워도 아빠 역할 못 하는 사람 많다"고 했다.

한편 배수진은 지난 2018년 뮤지컬배우 임현준과 결혼했다가 2년 만인 2020년5월 이혼했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr