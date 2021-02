‘깔창’에 빠진 교수, “어린이부터 어르신까지 ‘균형’이 필요해”

동의대 물리치료학과 이수경 교수, 자세 교정용 기능성 깔창 개발



제자들과 공동개발 … 창업기업 오투랩 설립해 ‘할룩스 매직’ 출시

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동의대 물리치료학과 이수경 교수는 스마트 헬스케어 장비를 연구하고 솔루션을 제공하는 ㈜오투랩의 대표이사를 맡고 있다.

그는 요양원에서 10년간 재직하며 임상 경험 관련 특허를 38건이나 등록한 특이한 이력의 물리치료 전문가이다.

이 교수가 제자들과 공동으로 기능성 깔창인 ‘할룩스 매직’을 개발하고, 창업기업인 ㈜오투랩을 통해 출시해 눈길을 끈다.

할룩스(Hallux)는 엄지발가락을 의미한다. 기능성 깔창 ‘할룩스 매직’은 바른 성장과 질병 예방, 운동 효과 등의 기능이 있다.

평발이나 족저근막 등 발의 병증이 있는 사람, 바른 자세 교정이 필요한 사람들을 위해 동의대 이수경 교수와 대학원 물리치료전공 석·박사과정 학생 3명, 재학생 1명이 머리를 맞대 개발했다.

이 교수는 “기존 제품들은 농구화에서 보듯 발뒤꿈치 쪽의 충격흡수 기능을 가지고 있지만, 이번에 개발한 제품은 깔창을 통해 발전체에 부드러운 쿠션감을 제공하며 바른걸음을 유도하는 기능을 가진 세계에서 유일한 디자인이다”며 “체형에 문제가 있는 사람들뿐만 아니라 바른 성장과 질병 예방을 위해 청소년층과 시니어층 모두 사용할 수 있는 제품”이라고 소개했다.

이 교수는 2018년 맞춤형운동서비스 등 특수기계 전문 제조업체인 오투랩을 창업했다. 자신의 특허를 바탕으로 창업하다보니 회사의 설립이 필요했다.

그는 학교 기업으로 등록해 특허를 자신의 회사로 이전하고 사무실은 동의대 창업보육센터에 자리잡았다.

이 교수는 “고교생을 대상으로 체형을 분석해 보면 학생들은 자신의 체형에 문제가 있음을 잘 인식하지 못하고 있다”며 “대부분 척추측만증이 심각한 수준으로 청소년뿐 아니라 어르신들도 신체의 균형이 중요하다”고 강조했다.

올바른 걸음걸이로 어깨나 목, 허리, 다리근육 등에서 발생하는 근골격계 질환예방이 가능하다고 설명한다.

이 교수는 “임상 경험에서 배운 노하우를 대학에서 전하고 싶어 학교에 들어와 새로운 도전에 나섰다”며 “신체 균형을 측정한 수치들을 모아 이를 빅데이터로 활용한 제품을 계속 개발 중”이라고 말했다.

그는 “예상 외로 어르신들이 낙상으로 인한 골절이 많은데, 병원에서 근무하면서 본인의 몸 상태에 맞춘 운동이 낙상 예방 효과가 있다는 결과를 얻었다”며 “단순 통증 억제가 아닌 근원적인 문제 해결에 관심을 가지게 됐다”고 이 연구개발 분야를 선택한 이유를 덧붙였다.

2012년에는 혼자서 신체 균형을 간편하게 측정해 컴퓨터나 스마트폰으로 확인이 가능한 ‘다이나믹 밸런스’를 출시했다.

이 제품은 개인 건강지표 데이터를 수집 분석해 질환 예방이 가능한 맞춤형 건강관리 서비스를 제공하는 소형 기구다.

또 진동으로 뭉친 근육과 근막을 풀어주는 마사지기 ‘엑스건’ 제품도 시판 중이다. 총 모양을 연상해 마사지 건(Gun)으로 알려져 있다.

이는 근력 운동 후 긴장된 근육을 마시지 효과로 극대화할 수 있도록 인체 공학적으로 설계됐다. 이 두 제품이 최근 창업시장에서 많은 인기를 끌고 있다.

이 교수가 만든 제품들은 2018년 부산과학기술기획평가원에서 우수상을, 부산산업과학혁신원에서 창의선도형 R&BD(사업화 연계 연구개발)로 선정됐다. 신용보증기금에서 유망 스타트업(신생 벤처기업) 사업으로 선정돼 투자를 받기도 했다.

이 교수는 “최근 취업하기가 유리해 의료보건 관련 학과들의 입시 경쟁률이 높아지고 있다”며 “단순한 자격증 취득에 머물지 말고 자부심으로 도전을 펼쳤으면 좋겠다”고 말했다.

그는 지난해 부산시 지역보건의료심의위원회 위원과 건강증진심의위원으로 위촉됐다. “특허, 투자, 노무, 세금까지 창업에 도전하면서 모든 것들이 힘들었지만 고령화 시대를 맞아 스마트헬스케어 시장은 보다 가능성이 큰 시장이다”며 “다양한 제품으로 선진국 못지 않은 높은 기술력과 가격 경쟁력을 무기로 시장 점유율을 늘려 나갈 계획”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr