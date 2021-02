국제사격연맹 창원 월드컵사격대회 … 국비 지원 공모사업 선정

이순신장군배 국제요트대회 … 11월 3일~7일, 통영 도남항 및 한산해역 일원

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도가 ‘2021 국제사격연맹(ISSF) 창원 월드컵사격대회’와 ‘제15회 이순신장군배 국제요트대회’가 국제경기대회 국비 지원 공모사업에 최종 선정돼 국비 4억3700만원을 확보하는 성과를 거뒀다.

도는 지난달 15일, 두 국제대회의 성공적인 개최와 국비 확보를 위해 문화체육관광부 ‘2021년 지자체 개최 국제경기대회 국비 지원 공모사업’에 공모 신청했다.

‘국제사격연맹(ISSF) 창원 월드컵사격대회’는 국제사격연맹(ISSF)이 주최하는 대회로 4월 16일부터 27일까지 창원 국제사격장에서 개최되며, 1000여 명이 참가한다.

도쿄 올림픽 선수 개인 참가 자격이 부여되는 이번 대회는 올림픽에 대비해 선수들에게 실질적인 경기 기회를 제공하고, 국내 사격 종목의 국제 경쟁력을 향상할 전망이다.

‘이순신장군배 국제요트대회’는 통영시 도남항 및 한산 해역 일원에서 11월 3일부터 7일까지 개최되며, 410여 명이 참가한다.

아시아 3대 요트대회이자 우리나라 최대 요트대회로 국내 우수 요트경기 인력을 양성하고 남해안 해양관광 문화를 선도할 것으로 기대된다.

노영식 도 문화관광체육국장은 “두 국제경기대회가 대규모 국제대회이므로 안전한 방역체계를 갖추고 성공적으로 개최해 경남의 스포츠 경쟁력을 강화해 나갈 수 있는 좋은 계기로 만들겠다”고 밝혔다.

