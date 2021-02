광주교육청, 교원 2677명 인사 단행

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주시교육청이 올해 3월 1일 자 교육공무원 2677명에 대한 정기인사를 단행했다.

1일 시교육청에 따르면 유·초·중·특수학교 교(원)장·교(원)감·교육전문직원 179명(유치원17명, 초등77명, 중등85명), 교사 2498명(유치원67명, 초등1329명, 중등1102명)에 대한 정기인사를 실시했다.

이번 인사는 코로나19 대비 안전한 학교와 원격교육 강화에 주안점을 뒀다.

특히 기후위기 대응과 학교폭력 심의 업무의 내실 있는 운영을 위해 관련 업무 담당 전문직을 확대 배치해 해당 분야에 대한 전문적인 현장 지원이 이뤄질 것으로 기대된다.

주요 인사 내용을 보면 광주광역시창의융합교육원 원장에 김득룡 광주과학고등학교 교장, 광주학생교육원 원장에 강구 장덕중학교 교장, 시교육청 정책기획과장에 장상민 동부교육지원청 초등교육지원과장, 민주시민교육과장에 김형태 빛고을고등학교 교장, 중등교육과장에 백기상 광주제일고등학교 교장, 체육예술융합교육과장에 이병관 광주체육중학교 교감을 각각 인사 발령했다.

한편 오는 3월1일 자부터 개인정보보호법에 따라 교사 정기인사 명단은 내부 업무시스템을 통해 공개된다.

이승오 시교육청 교육국장은 “코로나19 상황에서 안전한 학교와 학생자기설계 중심의 교육과정을 내실 있게 운영하기 위해 경험과 의지를 갖춘 적임자를 적재적소에 배치하는 데 주안점을 뒀다”며 “특히 함께 하면 미래를 바꿀 수 있다는 신념으로 각 기관들이 시대변화에 적극 반영해 학교 현장을 적극 지원하도록 인사를 단행했다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr