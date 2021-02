▲ 박전기씨 별세, 박진성(신한금융투자 계양지점장)·박수경(죽전고등학교 교사)씨 부친상, 황교민(희림종합건축사사무소 소장)씨 장인상, 최은혜씨 시부상 = 30일, 서울 송파구 서울아산병원 장례식장 3호실, 발인 2일. ☎ 02-3010-200

이민지 기자 ming@asiae.co.kr