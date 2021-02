GS25, '캐릭터·굿즈·딜리버리' 앞세워 밸런타인데이 맞는다

카카오프렌즈·어몽어스·말랑이 등 굿즈 포함 기획세트 17종

반의반값택배, 배달서비스, 선물하기 프로모션 실시

[아시아경제 김유리 기자] GS25가 카카오프렌즈, 어몽어스, 말랑이와 손잡고 밸런타인데이 단독 컬래버레이션 상품을 출시했다. 배달 및 배송서비스와 사전 프로모션도 강화한다.

GS25는 ▲카카오프렌즈 7종 ▲어몽어스 4종 ▲말랑이 2종 ▲삼김이 3종 ▲여기어때 1종 등 총 17종 기획세트를 출시했다고 1일 밝혔다.

카카오프렌즈 기획상품엔 무지, 콘, 제이지, 라이언, 어피치 캐릭터박스에 캠핑용 가랜드, 미니 폴딩박스, 스텐컵, 커스텀스티커 등의 굿즈를 각각 동봉했다. 인기 초콜릿 과자를 담아 6000원부터 1만9900원까지 구성했다. 어몽어스 기획상품은 어몽어스 캐릭터 아크릴 키링과 스티커 굿즈, 초콜릿, 스낵상품을 포함했다. 6000원부터 1만2000원까지다. 이밖에 롯데제과의 말랑카우 캐릭터 '말랑이' 마스크 스트랩, GS25 삼각김밥 캐릭터 '삼김이' 볼펜이 포함된 기획상품과, 종합숙박·모바일티켓 예약 플랫폼 '여기어때'의 1만원 할인쿠폰이 더해진 이색 선물세트 '달달하게 초코어때'도 내놨다.

GS25는 2월1일부터 9일까지 반값택배를 50% 할인하는 '반의반값택배' 이벤트를 실시한다. 무게에 따라 각 1600원, 1800원, 2100원인 반값택배를 절반가격인 800원, 900원, 1050원에 이용할 수 있는 프로모션이다. 반의반값택배 쿠폰은 페레로로쉐 세트, 카카오프렌즈, 어몽어스 등 행사상품 20종 구매 후 공식 애플리케이션 더팝(THE POP)을 통해 GS&POINT를 적립한 고객들에게 100% 증정한다(인당 일 5개 한정). 2월11일에 문자메시지로 일괄 발송되는 반의반값택배 쿠폰은 2월11일부터 14일까지 GS25 오프라인 매장에서 반값택배 결제 시 사용할 수 있다.

GS25는 2월 한 달간 총 100여개의 젤리, 캔디, 초콜릿, 스낵을 밸런타인데이 프로모션 제품으로 운영하고, 삼성카드로 페레로로쉐 4종 구매 시 하나를 더 증정하는 1+1 행사를 2월 1일부터 12일까지 펼친다. 행사상품 구매 후 더팝에서 GS&POINT를 적립한 고객을 대상으로 2월 한달 간 100% 당첨되는 다양한 경품이벤트를 진행한다.

GS25 관계자는 "GS25는 30여년간 쌓은 매출데이터와 밸런타인데이 트렌드 분석을 바탕으로 매년 다양한 고객층의 마음을 사로잡을 수 있는 컬래버레이션 단독상품과 대대적인 이벤트를 선보이고 있다"며 "향후에도 빠르게 변화하는 소비 패턴의 변화에 주목하며 업계를 선도하는 차별화 상품을 기획하고 다채로운 프로모션을 펼칠 방침"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr