소상공인 단체 "현실적 보상 절실…영업시간 제한도 완화해달라"

[아시아경제 우수연 기자]소상공인 단체들이 31일 정부가 현행 사회적 거리두기 단계 연장과 더불어 5인 이상 사적 모임 금지 조치를 2주 연장한데 대해 반발하며 현실적인 영업 손실에 대한 보상을 촉구했다.

차남수 소상공인연합회 정책홍보본부장은 "정부와 여당이 코로나19로 피해를 입은 소상공인에 대해 영업손실을 보상할 것처럼 하다가 4차 재난지원금 지급으로 선회하는 듯한 모습을 보여 실망하는 소상공인들이 무척 많다"고 전했다.

이어 그는 "(소상공인들이) 그동안 정부 지침을 묵묵히 따라온데 대한 정당한 보상이 이뤄져야한다"며 "정부와 국회가 나서 현실적이고 신속한 법제화 방안을 마련해야 한다"고 강조했다.

아울러 소상공인 단체들은 영업시간 제한을 현행 오후 9시에서 자정으로 연장해 달라는 요구도 덧붙였다. 이성원 한국중소상인자영업자총연합회 사무총장은 "영업시간 제한이 그대로 유지돼 자영업자들의 분노가 상당하다"며 "여당에서는 손실 보상과 소급 적용은 없다고 하면서 방역조치는 그대로 유지하니 문제가 될 수 밖에 없다"고 지적했다.

권오복 한국외식업중앙회 상임부회장도 "5인 이상 사적 모임금지와 오후 9시 이후 영업제한 둘 중 하나는 풀어줄 줄 알았는데 그대로 유지돼 외식업 점주들의 인내심에 한계가 왔다"며 "영업시간 제한을 일부 풀고 5인 이상 모임 금지도 10명 수준으로 완화해줄 것"을 요구했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr