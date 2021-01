'세계 10위' 배드민턴 국가대표, 선발전 탈락?…'부정 선발' 의혹 제기

[아시아경제 나한아 기자] 정경은(31·김천시청) 전 배드민턴 국가대표가 2021년 국가대표 선발 과정에 석연치 않은 부분이 있다며 청와대 국민청원에 글을 올렸다.

지난 29일 청와대 국민청원 게시판에 "2021년 배드민턴 국가대표선수 선발전 심사 의혹을 규명해주십시오"라는 제목의 글이 올라왔다. 이 글은 31일 오전까지 약 2천500명의 동의를 얻었다.

정경은은 자신의 인스타그램에 청원 동의를 구하면서 "앞으로 국가대표선발전을 뛸 선수들은 더욱더 공정하고 투명하게 선발전을 치를 수 있도록 해야 한다고 생각한다"라고 밝혔다.

정경은은 2016 리우데자네이루 올림픽에서 여자복식 동메달을 목에 건 세계적인 선수이며 2019년 덴마크 오픈에서 우승하는 등 꾸준히 기량을 유지했고, 현재 백하나(21·MG 새마을금고)와 함께 여자복식 세계랭킹 10위이다.

앞서 정경은은 지난 18∼23일 전북 무주에서 열린 국가대표 선발전에 출전했으나 탈락했다.

대한배드민턴협회는 올해 복식 여자 선수 12명에게 태극마크를 부여했다. 이 가운데 7명은 세계랭킹이 높거나 올림픽 출전 가능성이 높아 지난해를 이어 자동으로 태극마크를 유지하거나 선발전 면제를 받았다.

여자복식 세계랭킹 4위 이소희-신승찬, 6위 김소영-공희용, 9위 장예나-김혜린, 혼합복식 세계랭킹 6위인 채유정(인천국제공항)이 선발전 면제를 받았다.

장예나-김혜린은 세계 7위인 일본 팀(마쓰토모 미사키-다카하시 아야카)이 은퇴를 선언한 것을 근거로 8위로 랭킹이 올라갈 것이 유력해 면제권을 받았다.

정경은과 백하나는 선발전에서 5위 안에 들어야 국가대표 자격을 유지할 수 있었다. 백하나는 선발전을 3위로 통과해 태극마크를 지켰지만, 정경은은 5위 밖으로 밀려 탈락했다.

정경은은 청원 글에서 "선발전에 참가한 선수 중 내정자가 있었다는 소문이 돌았고, 해당 선수가 실제로 최종 명단에 포함됐다"라며 '부정 선발' 의혹을 제기했다.

정경은은 "대회가 한창 진행 중이던 모 심사위원이 특정 선수를 거론하는 등 부적절한 발언을 전해 들었다"라며 "이미 특정팀 선수의 선발이 정해진 듯한 발언으로 소문이 급속히 퍼져나갔다"라고 주장했다.

또 "6명의 심사위원 중 3명은 선발전에 참가한 선수들의 지도자들이었다"라며 심사위원 구성 자체도 공정한 심사를 저해할 수 있다고 지적했다.

정경은은 이어 "최종 명단이 공식 발표되기 전 모 선수에게서 선발된 선수들의 명단을 전해 들었는데, 실제로 발표된 명단과 정확히 일치했다는 것도 의심스럽다"라고 덧붙였다.

그러면서 "승률이 높아도 평가점수로 얼마든지 부정과 조작이 가능하다"라며 "선수들은 본인의 승률 외에는 선발기준도 모른 채 선발전을 치러야 하는 깜깜히 선발시스템"이라고 비판했다.

대한배드민턴협회에 따르면, 정경은은 리그전에서 9승 4패를 기록, 공동 7위를 기록했다. 그러나 리그전에서 7승 7패를 거둔 선수가 심사위원 평가에서 높은 점수를 받아 최종 5위 안에 포함되는 등 평가 점수가 당락에 큰 영향을 미쳤다.

정경은은 "심사위원 구성에 대한 제도적인 규정안을 마련해 더는 피해를 보는 선수가 없기를 호소드린다"라며 "철저한 조사를 통해 억울하게 탈락한 저에게 다시 한번 기회를 주시기를 간청드린다"라고 호소했다.

또 "부적절한 발언으로 물의를 일으킨 모 심사위원을 징계하고 선발전에 참가하는 선수들의 알 권리를 위해 평가항목, 세부 채점 기준, 심사위원 자격요건, 심사위원 명단까지 투명하게 공개해달라"라고 요청했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr