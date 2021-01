신세계 본점 샤넬 직원, 전날 코로나19 확진…오늘 정상 영업

[아시아경제 김유리 기자] 직원이 코로나19 확진 판정을 받아 30일 매장 운영을 중단했던 신세계백화점 본점 샤넬이 이날 영업을 재개했다.

31일 유통업계에 따르면 신세계백화점 본점 샤넬은 전날 직원의 코로나19 확진 판정 소식을 접한 후 매장 운영을 조기 중단하고 방역을 시행했다. 31일엔 대체 인력을 투입해 매장 운영을 재개했다. 확진 판정을 받은 샤넬 직원은 지난 28일까지 출근했으며 건강상 이상을 느끼고 29일부터 출근하지 않은 것으로 전해졌다. 확진자와 접촉 가능성이 있는 샤넬 매장 직원들에 대해서는 전원 검사를 진행했다.

한편 신세계백화점은 전날 정상 영업을 진행했다. 신계게백화점 관계자는 이에 대해 "영업 여부는 백화점의 의사 결정이 아닌 방역당국의 지침에 따른 것"이라며 "방역당국에서 확진자 동선 등에 대한 역학조사 후 영업 가능 여부를 통보해준다"고 말했다. 이어 "매일 영업 후 전문 용역 업체가 방역 작업을 실시하는 등 코로나19 예방을 위해 노력하고 있다"고 말했다.

