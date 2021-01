하라는 건지 말라는 건지…임신부 코로나 백신접종 WHO·CDC 상반된 입장 '혼란'

[아시아경제 나한아 기자] 임신부의 코로나19 백신 접종을 둘러싸고 세계보건기구(WHO)와 미국 질병통제예방센터(CDC)의 입장이 엇갈려 혼란이 가중되고 있다.

뉴욕타임스(NYT)는 29일(현지시간) WHO와 CDC가 임신부의 코로나19 백신 접종 문제에 상반된 입장을 보이고 있다고 보도했다.

지난달 CDC는 '임신부는 의사와 상담을 한 뒤 백신을 접종하라'라는 취지의 권고문을 내면서 코로나19 취약 그룹에 속하는 임신 여성이나 수유 여성의 경우 감염 예방을 위해 코로나19 백신을 접종할 수 있다고 했다.

그러나 WHO는 26일 코로나19 백신 지침을 공개하면서 '기저 질환이 있는 임신부나 감염 위험이 큰 임신부가 아니라면 백신을 접종하지 말라'고 권고했다.

다만 일각에선 코로나19 백신의 안전성 우려 때문에 임신부가 접종하지 않는 것이 더 위험하다는 반론도 제기됐다.

에모리의대 산부인과의 드니스 제이미슨 박사는 "코로나19가 임신에 악영향을 끼칠 위험이 있는데도 백신 접종을 피하는 것은 현명한 선택이 아니다"라고 지적했다.

지난해 11월 발표된 CDC 연구에 따르면 임신 여성은 비임신 여성보다 코로나19 감염 시 입원율이 더 높았다. 이에 따라 CDC는 코로나19 사망과 중증을 유발하는 요건 중 하나로 임신을 추가하기도 했다.

한편 화이자는 올해 상반기에 임신부에 대한 별도의 임상시험을 실시할 예정이다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr