LG전자, 연간 영업이익 첫 3조원 돌파…매출도 사상 최대(2보)

LG전자는 지난해 연결 기준 영업이익이 3조1950억원으로 전년 대비 31.1% 증가했다고 29일 공시했다. 연간 영업이익이 3억원을 넘어서기는 이번이 처음이다. 매출액은 63조2620억원으로 전년 대비 1.5% 늘었다. 연간 기준 사상 최대치다.

지난해 4분기 영업이익은 6502억원으로 전년 대비 538.7% 증가했고 같은 기간 매출액은 18조7808억원으로 전년 대비 16.9% 올랐다.

