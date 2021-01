김진욱 "공수처에 검찰 출신 최대 12명 뽑을 것"

[아시아경제 배경환 기자] 김진욱 고위공직자범죄수사처(이하 공수처) 처장이 "공수처 검사는 검찰 출신을 법이 허용하는 한 최대한 많은 12명을 뽑으려고 한다"고 밝혔다.

29일 김 처장은 정부과천청사에 출근하는 길에 기자들과 만나 "인사위 검토를 받아봐야겠지만 공수처 검사 진용을 짤 때 특수수사 등 수사경험이 많고 유능하며 사명감 있는 부장검사를 채용해 보완하고 싶다"고 말했다.

현행 공수처법 8조는 공수처 검사의 정원은 처장·차장을 포함해 25명이다. 검찰 출신은 전체 정원의 절반을 넘을 수 없는 상태로 김 처장이 언급한 12명은 법이 허용하는 최대치다. 김 처장은 "4명인 공수처 부장검사는 법조 경력 15~20년인 검사장급이 지원할 것으로 기대한다"며 "여운국 차장 후보자 연수원 기수가 23기인데, 기수를 높여서 제청한 것도 경력 있는 분이 지원하도록 배려한 것"이라고 설명했다.

김 처장은 월성 원전 1호기 사건 공소장 공개로 삭제 문건에 산업통상자원부의 반대 단체 사찰과 북한 원전 건설 추진 계획 등이 담겨있다는 의혹에 대해서는 "사찰은 처음 듣는 얘기지만 검토는 해볼 것"이라고 밝혔다.

이밖에 여운국 차장 후보자 외에 염두에 뒀던 검찰 출신 후보자 1명에 대한 질문에는 "예의가 아니기에 밝힐 수 없다"며 "판사 출신 1명, 검사 출신 1명으로 압축해 검증을 진행해 최종적으로 여 후보자를 제청한 것"이라고 했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr