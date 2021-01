한화생명 노조, 내달까지 파업…"합의점 도출 위해 계속 대화"(종합)

판매자회사 설립 전 고용안정협약 체결 요구

[아시아경제 오현길 기자] 판매전문 자회사 설립을 예고한 한화생명의 노동조합이 다음달 22일까지 파업에 돌입한다.

전국사무금융노조 한화생명보험지부는 29일부터 '법인대리점(GA) 자회사 전속채널 강제전환에 따른 고용안정협약체결을 위한 총파업 투쟁'에 돌입한다고 밝혔다. 파업기간 동안 모든 조합원은 업무를 중단한다는 방침이다.

한화생명 노사는 지난 5일부터 26일까지 3주 동안 '제조 및 판매회사 분리 방침(물적분할)'에 대한 이견을 좁히기 위한 협상을 진행했다.

노조측은 "전속채널 전체를 GA로 전환하려는 사측의 결정이 최소한의 안전장치와 검증도 없이 추진중"이라며 "막대한 리스크를 감당할 수 있다는 우려를 사측에 전달했다"고 설명했다.

그러면서 "회사가 노조의 지적을 무릅쓰고 물적 분할을 강행하려면 물적 분할이 가져 올 고용불안을 해소할 책임이 있다"며 "사측이 노동조합과 맺은 단체협약에 의해 보장되고 있다"고 강조했다.

이어 "사측은 협상기간 내내 물적분할 방식의 GA자회사 전속채널 강제전환 방침을 맹목적으로 주장했을 뿐 아니라 조합원들의 고용불안을 해소할 책임 있는 대책은 끝내 제시하지 못하며 협상을 결렬시켰다"고 비판했다.

한화생명은 고객 서비스를 지원하는 헬프데스크와 보험설계사의 영업활동을 돕는 업무지원데스크를 본사와 현장에 운영하고있다.

한화생명 관계자는 "지점장들의 파업 참여율은 저조한 것으로 파악하고 있어 고객서비스나 지원 업무에 큰 영향이 없다"며 "노조와 원만한 합의점을 도출하기 위해 계속 대화할 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr