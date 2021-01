[컨콜] SK하이닉스 "D램 시장, 올해 서버 30%·모바일 20% 증가할 것"

[아시아경제 김흥순 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 3,500 등락률 +2.85% 거래량 2,462,144 전일가 123,000 2021.01.29 10:37 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] SK하이닉스 "M16 신규 팹, 내달 준공…6월부터 양산"[컨콜] SK하이닉스 "EUV 장비 지속 확보, 1a D램에 첫 적용"[컨콜] SK하이닉스 "8인치 파운드리, 원가절감 위해 중국 이설 속도" close 는 29일 지난해 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "올해 D램 시장은 업계 공급이 제한적인 반면 서버와 모바일을 중심으로 수요가 견고해 수요 증가율이 공급 증가율을 상회할 것으로 예상한다"며 "서버 D램은 지난해보다 30%, 모바일 D램은 20% 이상 늘어날 것으로 전망된다"고 밝혔다.

