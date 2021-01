NH농협카드 "추첨 통해 순금 소 20돈 드려요"

2월 28일까지 일시불·할부 합산 40만원 이용 시 추첨

[아시아경제 기하영 기자]NH농협카드는 신축년 설 명절을 맞아 경품 이벤트를 다음달 28일까지 실시한다고 29일 밝혔다.

이번 이벤트는 '설날은 농협카드와 함께 하~소'라는 이름으로 진행된다. 행사 기간 동안 국내 전 가맹점에서 일시불·할부 합산 40만원 이상 사용한 고객 중 추첨을 통해 경품 또는 캐시백을 제공한다. 이용금액 40만원 당 추가 추첨권을 받을 수 있으며 최대 10매까지 받을 수 있다.

이벤트의 총 추첨 인원은 909명이다. 경품으로는 ▲1등 순금 소 20돈(1명) ▲2등 LG 전자 로봇청소기(3명) ▲3등 신세계상품권 100만원(5명)이다. 캐시백은 ▲5만원(100명) ▲3만원(300명) ▲1만원(500명)을 제공한다.

행사 대상은 NH농협 개인 신용·체크카드(채움·비씨) 고객이며, 행사 기간은 지난 26일부터 다음 달 28일까지이다. 반드시 NH농협카드 홈페이지 또는 카드스마트앱 '진행중인 이벤트' 페이지에서 이벤트에 응모해야 하며, 추첨은 오는 3월 말 진행될 예정이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr