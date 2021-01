[아시아경제 김흥순 기자] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 2,500 등락률 +2.03% 거래량 1,577,529 전일가 123,000 2021.01.29 09:36 장중(20분지연) 관련기사 개인 순매수세에 코스피·코스닥지수 오름세SK하이닉스, 주당 1170원 배당…총 8003억 규모(상보)SK하이닉스, 작년 영업익 5조원…주당 배당금 1170원(상보) close 는 29일 지난해 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "업계 최초로 개발한 128단 낸드플래시는 생산 비중의 약 30%를 차지했다"며 "빠른 수요개선과 안정적 양산을 통해 생산 비중을 절반 이상으로 높일 것"이라고 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr