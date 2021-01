수원시, 3년간 시청·산하기관 등 6천명 대상 '인권침해 실태조사'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 수원시가 공직자와 협업기관 직원 등 총 6000여명을 대상으로 3년간 '인권침해 실태조사'를 벌인다.

수원시는 시 인권센터 주관으로 올 상반기부터 2023년까지 수원시 공직자, 공무직 근로자, 9개 출자ㆍ출연 기관 직원, 13개 복지관 직원, 수원시체육회ㆍ수원FCㆍ수원도시공사 소속 선수 등 6000여 명을 대상으로 성희롱ㆍ성폭력, 직장 내 괴롭힘 등 직ㆍ간접 인권침해 경험을 조사한다고 29일 밝혔다.

조사는 심층면접과 설문조사(온라인 조사ㆍ집단 조사) 병행 형태로 진행된다.

특히 이번 조사는 기관, 조사 대상자의 유형별 특성을 고려해 적절한 조사방식을 활용하는 '맞춤형 조사'로 이뤄진다.

인권센터는 이번 조사를 통해 인권침해 실태를 체계적으로 진단ㆍ평가한 뒤 진단 결과를 바탕으로 인권 보장 방안을 마련한다.

또 실태조사 결과를 관리 부서에 통보하고, 문제점이 발견된 부서는 개선하도록 조치할 계획이다.

아울러 인권침해 사실이 확인되면 인권센터가 조사하고, 피해자를 지원한다. 수원시 정신건강복지센터와 연계해 '심리지원 프로그램'도 운영한다.

인권침해 수준이 상대적으로 높은 기관은 직원을 대상으로 '특별 인권교육'을 실시하고, '인권침해 예방 시스템'도 강화한다.

또 내부 규정, 피해자 구제 시스템을 정비하고, 주기적으로 인권침해 실태조사를 통해 인권을 존중문화 정착에도 나선다.

시 인권센터 관계자는 "주기적으로 체계적인 인권침해 실태조사를 추진해 직장 내 인권침해 행위를 근절하겠다"며 "수원시에 인권 존중 문화가 정착되도록 노력하겠다"고 강조했다.

