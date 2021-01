유남석 헌법재판소장과 헌법재판관들이 28일 오후 서울 종로구 헌법재판소 대심판정에서 열린 고위공직자범죄수사처에 대해 청구된 헌법소원 심판 사건 선고를 위해 입장해 자리에 앉아있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.